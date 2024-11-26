شن حملات لإزالة تعديات البناء المخالف في أحياء مختلفة بالإسكندرية

نفذ حي المنتزه ثانِ بمحافظة الإسكندرية، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم إزالة مبني عبارة عن دور أرضي على مساحة 100 متر، وكذلك إزالة مبني من الدور الأرضي محاط بسور من الطوب الأبيض، على مساحة 350 مترًا بعزبة حوض المثلث، بالإضافة إلى إزالة حوائط على مساحة 100 متر بعزبة حوض 10، فضلًا عن إزالة أعمدة الدور الخامس عشر بالعقار الكائن ش نعمة الله منطقة المندرة.

فيما شن حي شرق حملة تمكنت من فك شدة خشبية بالعقار الكائن 7 شارع عدلي يكن جليم بالدور الحادي عشر والثاني عشر، والتحفظ على كميه من الحديد والأخشاب، فضلًا عن إزالة تندة مكونة من شاسيه حديد وسقف من البلاستيك بسطح العقار الكائن 5 شارع سيد على فهمي منطقة سيدي جابر علي مساحة 70 مترًا، بالإضافة إلى إزالة دور كامل بالعقار الكائن 8 شارع حسين شيرين منطقة لوران.

وشن حي وسط بحملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن 53 و54 طريق الجيش، حيث تم إزالة حوائط بين شقتين بالدور الثالث عشر، وكذلك إزالة أعمدة أعلى سطح العقار الكائن شارع التنعيم أبيس 10.

فيما شن حي المنتزه أول حملة تمكنت من إيقاف أعمال تشوين بالعقار الكائن 20 شارع عبد القادر الجيلاني من ملك حفني بحري والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، وكذلك إيقاف أعمال تحويل شقة سكنية إلى محل بالدور الأول أسفل كوبري الساعة والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، فضلًا عن إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص 4 شارع عثمان حلمي من البكباشي العيسوي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحل شارع عقل باشا، فضلًا عن التحفظ علي ونش بالعقار الكائن 52 شارع فاروق عبد الوهاب مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.