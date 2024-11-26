مشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب: علينا أن نقبل بالقرار ونثق عملية التقصي

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة جيدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه يتوجب أن تكون هناك ثقة في المنظومة القضائية والأمنية، مشددًا على أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتخذ دون تدقيق وتقصي.

وأشارت إلى أن هذه الجهات أكثر ما عانت من الإرهاب ومن جماعة الإخوان، مؤكدة ضرورة الثقة في عملية الرصد والتقصي والتي صدرت بناء عليها قرار رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب.

ودعت إلى قبول هذا القرار، واستكماله من خلال تأهيل هؤلاء الأشخاص الذين أقلعوا عن أنشطة إرهابية تضر بالدولة، مؤكدة أن البديل عن ذلك هو استكمال الحرب.

ونوهت بأن محاربة الفكر المتطرف حاليًّا ليس من خلال سجنه لكن من خلال هزيمة حُجته، وقطع الطريق أمام استكماله في المسار الصحيح.

وكانت محكمة الجنايات المختصة قد قررت رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.