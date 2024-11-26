قدم مشروع مسرح المواجهة والتجوال أول فاعلية فنية مسرحية في قاعة الإمام السيوطي داخل حرم كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وهي العرض المسرحي "عفركوش".

والعرض من تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي، ومن إنتاج المسرح القومي للأطفال التابع للبيت الفني للمسرح.

"عفركوش" توليفة مسرحية كوميدية استعراضية للأطفال والكبار، وتدور أحداثها حول طفل يتمنى زيارة أماكن بمصر، فيظهر له المارد "عفركوش" ليحقق له هذه الأمنية، فيصطحبه إلى رحلة سياحية داخل بلده، ويتعرف من خلالها على آثارها وحضارتها العريقة والعادات والتقاليد الخاصة في تلك المناطق.

وخلال الفاعلية كرمت إدارة الجامعة المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، والذي تسلم التكريم من الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر- فرع أسيوط.