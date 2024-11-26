 بالصور.. مسرح المواجهة والتجوال يقدم لأول مرة عفركوش بجامعة الأزهر بأسيوط - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بالصور.. مسرح المواجهة والتجوال يقدم لأول مرة عفركوش بجامعة الأزهر بأسيوط

إيناس العيسوي
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 12:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 12:14 م

قدم مشروع مسرح المواجهة والتجوال أول فاعلية فنية مسرحية في قاعة الإمام السيوطي داخل حرم كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وهي العرض المسرحي "عفركوش".

والعرض من تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي، ومن إنتاج المسرح القومي للأطفال التابع للبيت الفني للمسرح.

"عفركوش" توليفة مسرحية كوميدية استعراضية للأطفال والكبار، وتدور أحداثها حول طفل يتمنى زيارة أماكن بمصر، فيظهر له المارد "عفركوش" ليحقق له هذه الأمنية، فيصطحبه إلى رحلة سياحية داخل بلده، ويتعرف من خلالها على آثارها وحضارتها العريقة والعادات والتقاليد الخاصة في تلك المناطق.

وخلال الفاعلية كرمت إدارة الجامعة المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، والذي تسلم التكريم من الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر- فرع أسيوط.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك