بيربوك تدعو مجموعة السبع إلى التماسك في ظل الأزمات وتغيير الحكومة في واشنطن

في ظل الأزمات المختلفة في العالم، وقرب تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تماسك "الديمقراطيات الكبرى".

وخلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الصغيرة الواقعة وسط إيطاليا، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء إن من المهم للغاية أن يكون لديك شركاء مقربون إلى جانبك في مثل "أوقات التحول" هذه، مشيرة إلى أن مجموعة السبع أثبتت نفسها كـ "فريق أزمات مجرب".

وقد يكون هذا الاجتماع الذي استمر لمدة يومين في فيوجي، هو الأخير لمجموعة السبع قبل نقطة تحول فاصلة إذ يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في هذا الاجتماع للمرة الأخيرة، فيما تستعد الدول الأعضاء الأخرى (كندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان) لاحتمال تغير الكثير من الأمور مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، حيث كان ترامب ألغى خلال فترة ولايته السابقة عدة اتفاقيات أبرمتها المجموعة.

وكان من أهم القضايا التي نوقشت في الاجتماع مسألة تأثير التغيير الحكومي في واشنطن على مسار الحرب الروسية الأوكرانية، إذ إن هناك مخاوف في كييف وعواصم أخرى، من احتمال أن يكون ترامب مستعدًا لتقديم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشارك في الاجتماع كضيف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.

وأكدت بيربوك قائلة:" دعمنا ثابت كالصخر الآن وفي المستقبل"، وأضافت أنه يجب في الوقت نفسه أن "نكون مستعدين بشكل أفضل لما هو آت"، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط، بل أيضًا بتأمين السلام "الخاص بنا". وصرحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر بأن هدف بوتين هو تقسيم المجتمعات الديمقراطية، ورأت أن هذا الأمر يزيد من أهمية الوحدة سواء داخل أوروبا أو داخل مجموعة السبع.