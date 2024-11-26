رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يطالب بغلق 9 منشآت غذائية مخالفة بحلوان و15 مايو

الجزار: إعدام 234 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 63 محضر

أكد الدكتور حموده عيدالجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، زيادة حملات التفتيش الغذائي على جميع المصانع والأسواق والمحلات الغذائية، تحت إشراف الدكتور محمد وحيد، مدير إدارة الأغذية بالمديريه والفريق المعاون له.

وأوضح الجزار، اليوم الثلاثاء، أن الجهات المختصة شنت حملة مكبرة بمنطقتي بحلوان و١٥ مايو، منوهًا بالمرور والتفتيش على المنشآت واتخاذ كل الإجراءات حيال المخالفين، لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى، حفاظًا على السلامةالعامة.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 55 عبوة عسل أبيض بدون بيانات وتحرير 29 محضر جنحة نظافة و34 محضر جنحة شهادة صحية، مؤكدًا على إعدام 234 كيلو جرام أغذيه تالفة ومنتهيةالصلاحية.

ووجه الجزار بمخاطبة الأحياء لغلق 9 منشأت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها خطر داهم علي الصحة العامة، موضحًا أن إجمالي المنشآت التي تم المرور عليها بمنطقة ١٥ مايو 30 منشآة منهم 17 مستوفاه شروط التراخيص و13 منشآة تم سحب عينات منها وتحرير مخالفات بها.

ونوه بأن إجمالي المنشآت التي تم المرور عليها بمنطقة حلوان 31 منشآة منهم 16 منشآة مستوفاه شروط التراخيص و 15 منشآة تم سحب عينات من المعروض وتحرير مخالفات ضددها، موجهًا باستمرار المراقبة والتفتيشات لمنع تداول وبيع الأطعمة غير المصرحة، حرصا على الأمن الغذائي وصحة مواطنى القاهرة