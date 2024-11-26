اللواء عماد كدواني: المنيا رائدة في «مشروعك» بتوفير 161 ألف فرصة عمل

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تعد من أوائل المحافظات المتميزة في تنفيذ المشروعات ضمن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأوضح أن المنيا نجحت في تنفيذ حوالي 23.9 ألف مشروع صغير منذ انطلاق البرنامج في عام 2015 وحتى نوفمبر الجاري، بإجمالي استثمارات بلغت 3.2 مليار جنيه؛ مما وفر أكثر من 161.2 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام المحافظة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور حيوي في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد استمرار الجهود لتسهيل الإجراءات وتشجيع الشباب والمستثمرين؛ للاستفادة من البرنامج وتحقيق تطلعاتهم في بناء مشروعات مستدامة.

وأضاف اللواء كدواني، أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توفير بيئة محفزة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال تقديم التيسيرات اللازمة للحصول على التمويل وتنفيذ المشروعات.

وكشف عن أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة للمستفيدين من برنامج "مشروعك"، لافتا إلى أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية والصناعية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.