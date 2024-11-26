ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب البلاد إلى 20 قتيلا، وذلك بعد العثور على المزيد من الجثث.

وقالت الوكالة - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن عمال الإنقاذ في مناطق غرب إندونيسيا بدأوا في استخدام المعدات الثقيلة خلال الساعات الماضية للمساعدة في عمليات البحث عن الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية ورفع الحطام.

بدوره، قال المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري إنه تم انتشال جثث خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين من تحت أكوام من الطين الناجم عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في "سومطرة الشمالية".

وشهدت إندونيسيا مؤخرا سلسلة من الظواهر المناخية القاسية خلال موسم الأمطار، والتي يقول خبراء الطقس إنها حدثت على الأرجح نتيجة لتغير المناخ.