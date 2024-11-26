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تشهد محافظة مطروح لليوم الثالث على التوالي طقسا غير مستقر، حيث انخفضت درجة الحرارة مع انتشار السحب الكثيفة والغيوم دون هطول أمطار.

وقرر الجهاز التنفيذى للمحافظة استمرار وقف وتعليق حركة مراكب صيد الأسماك فى جميع المدن الساحلية، نظرا لارتفاع موج البحر، ونشر وحدات كسح وشفط مياه الأمطار؛داخل المدن وعلى الطرق الدولية السريعة، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، للتعامل الفوري فى حالة هطول أمطار.

فى نفس الوقت، انتظمت حركة الملاحة البرية على شبكة الطرق الدولية السريعة بطول الساحل الشمال. وفى محورى الضبعة والعلمين جنوب المحافظة، كذلك انتظام الدراسة بجميع مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، وكليات جامعة مطروح.