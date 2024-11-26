محافظ المنيا يوجه بتكثيف تطهير مخرات السيول ورفع المخلفات بشكل مستمر

طالب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف أعمال تطهير مخرات السيول بشكل دوري ومستمر، استعدادا لموسم الأمطار والسيول،ورفع أية مخلفات أو عوائق تعيق جريان المياه، لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أية طوارئ قد تنجم عن التقلبات الجوية.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تضم 34 مخرًا للسيول، تتنوع بين مخرات طبيعية وصناعية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا لحماية القرى والمدن من خطر السيول، مشددا على أهمية القيام بعمليات الصيانة الدورية لتلك المخرات، لضمان كفاءتها في تصريف المياه ومنع تجمعها أو تسببها في أضرار للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بمتابعة الأعمال ميدانيًا والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الري والحماية المدنية، للتأكد من تنفيذ أعمال التطهير بانتظام ووفقًا للخطط الموضوعة، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية، بما في ذلك صيانة المعدات والآلات المستخدمة في إدارة الأزمات، ووضع خطط استباقية للتعامل مع أية حالات طارئة.

وأشار إلى حرص المحافظة على التعاون مع الأجهزة التنفيذية للتأكد من رفع كفاءة مخرات السيول وتوفير فرق عمل جاهزة للتدخل السريع عند الحاجة، مضيفًا أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بجميع المراكز تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية وأي مستجدات تتعلق بالسيول أو الأمطار.

وأكد أهمية رفع وعي المواطنين بالمخاطر المحتملة، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بالتعليمات الصادرة لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.