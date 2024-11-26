شولتس يدافع عن عملية النقاش داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول إعادة ترشيحه

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن المناقشات الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن إعادة ترشيحه كمرشح رئيسي للحزب في الانتخابات المبكرة المقبلة.

وخلال مقابلة له في برنامج "هيوت جورنال" على قناة "زد دي إف" الألمانية مساء الاثنين، أوضح شولتس أن تلك النقاشات تهدف إلى النظر بعناية في مسار الحزب بعد انهيار الائتلاف اليساري الوسطي في ألمانيا.

وفي تعليقه على قرار وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بعدم الترشح، قال شولتس: "سنخوض هذه الانتخابات معا".

ودعا بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى استبدال شولتس ببيستوريوس لقيادة الحملة الانتخابية القادمة، حيث يُعتبر وزير الدفاع أحد أكثر الوزراء شعبية في الحكومة.

ورفض شولتس اتهامات من خصوم سياسيين بأنه يعتزم استخدام الحرب في أوكرانيا كقضية في حملته الانتخابية، مؤكدا على أهمية التصرف "بحكمة" و"تعقل" في التعامل مع الصراع.

ورغم التغيرات في مواقف دول مثل الولايات المتحدة بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها على الأراضي الروسية، تمسك المستشار بموقفه الرافض بشدة لفكرة اتخاذ ألمانيا مثل هذا القرار، قائلا: "أعتقد أن من الخطأ أن تتخذ ألمانيا مثل هذا القرار".