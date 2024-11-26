الإمارات: قادرون على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المجتمع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "قدرة بلاده على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره والتعايش بين أفراده".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ( وام ) اليوم الثلاثاء ، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، حيث بحث الوزيران التطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.

وطبقا للوكالة، استعرض الطرفان "الحراك السياسي والدبلوماسي المبذول للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في دعم المساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة".

كما بحثا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، وناقشا أيضا الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

وتطرق الشيخ عبد الله خلال الاتصال الهاتفي مع بلينكن، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تمكن السلطات الإماراتية في وقت قياسي من القبض على قاتلي المقيم في الدولة من الجنسية المولدوفية زفي كوجان.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت أمس الاثنين أن السلطات الأمنية بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية والمقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية، زفي كوجان، تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن يوم السبت الماضي أن إسرائيليا يعيش في الإمارات مفقود منذ ظهر يوم الخميس الماضي.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زفي كوان، هو إسرائيلي-مولدوفي، ومنذ اختفائه، يتم اجراء تحقيق مكثف بالإمارات.