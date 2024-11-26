 بايدن بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان: مساع مشتركة مع مصر ودول أخرى لخطوة مماثلة في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان: مساع مشتركة مع مصر ودول أخرى لخطوة مماثلة في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 11:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 11:10 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوجه بايدن بالشكر إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساهمته في هذا الاتفاق، وفقا لموقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأوضح بايدن أنه سيتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ولن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه إذا خرق ‎حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها، على حد تعبيره.

وتابع أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة لها ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام.

كما أشار إلى أن أمام حركة حماس الفلسطينية خيار وحيد هو إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك الرهائن الأمريكيون.

ومضى قائلا: سنقوم بمساع جديدة مع ‎مصر وقطر وتركيا وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه سعيد برؤية خطوات ملموسة نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وأضاف جونسون "الانتصار الساحق لترامب وجّه رسالة إلى بقية العالم بأن الفوضى لن يتم التسامح معها"، على حد تعبيره.

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