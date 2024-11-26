 النفط يعوض خسائر أمس .. وخام برنت يسجل 73.30 دولار للبرميل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النفط يعوض خسائر أمس .. وخام برنت يسجل 73.30 دولار للبرميل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 10:39 ص

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها يوم أمس الاثنين، وذلك عقب تداول أنباء عن إمكانية إعلان أمريكي فرنسي مشترك بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.40% إلى 73.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.85% في ختام تعاملات، أمس.

وصعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.36% إلى 69.19 دولار للبرميل.

ونقلت مصادر مطلعة في تقرير، أمس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من المتوقع أن يعلنا قريبا عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وأثارت هذه الأنباء تراجعا في علاوة المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط، مما أدى إلى انخفاض القلق بشأن اضطراب الإمدادات النفطية القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

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