مدينة بورفؤاد تحصل على شهادة الأيزو 9001 لأعمال التطوير والميكنة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد حصول المدينة على شهادة الأيزو iso، وذلك على مستوى الجمهورية، لأعمال التطوير والميكنة بإدارات ديوان مجلس المدينة.

وجاء ذلك بحضور محمد رفعت سكرتير المدينة، ومحمد فتحي مدير وحدة توكيد الجودة بالديوان العام.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن ديوان مجلس المدينة شهد تطورا غير مسبوق في مجال العمل الإداري، في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة التي طبقتها الدولة للمرة الأولى ببورسعيد، مما أهلها للتقدم للحصول على شهادة الأيزو، حرصا على استكمال منظومة التطوير بالقطاع الإداري والحكومي داخل بورسعيد.

وقدم رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، عرضا لجهود واستعدادات إدارات المدينة في ملف تطبيق نظام الجودة، والحصول على شهادة إدارة الجودة الإيزو 9001، ومناقشة ما تم التوصل إليه بشأن المتطلبات العاجلة للانتهاء من تطبيق نظام الجودة و منظومة الأيزو 9001 بديوان مدينة بورفؤاد.

وتناول رئيس مدينة بورفؤاد شرحا حول عملية التطوير بديوان مجلس المدينة، والتي تقوم بشكل أساسي على تزويد الديوان بأحدث النظم الإلكترونية، وميكنة كل الإدارات، فضلًا عن الارتقاء بمستوى العاملين على أعلى مستوى من خلال التدريب المستمر.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على أهمية الحصول على شهادة الإيزو لخدمة المواطنين فى المقام الأول من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن، من خلال تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية بالمدينة، لافتا إلى أنه تم التقدم للحصول على شهادة الأيزو بديوان مجلس المدينة نظرا لتوافر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والعناصر البشرية المؤهلة.

من جهة أخرى أشاد المراجعون الخارجون للشركة المانحة لشهادة iso، بجهود الأجهزة المختصة فى تطبيق منظومة الجودة، وسرعة الانتهاء من متطلباتها ومراجعة أعمال ميكنة كل إدارات ديوان مجلس المدينة وربطها ببعضها، واستكمال استحداث الأجهزة الإلكترونية لتحقيق متطلبات الميكنة.