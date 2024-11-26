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أمين الأمم المتحدة يدعو لتحقيق السلام في فلسطين ولبنان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 5:50 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق السلام في فلسطين ولبنان، من خلال القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمته بالمنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات بمدينة كاسكايس البرتغالية الذي يعقد بين 25 و27 نوفمبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال جوتيريش: «التوتر يتصاعد في كل مكان، وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم، وأزمة المناخ مستمرة في التفاقم. وكل أنواع الطائفية تتوسع».

وأضاف: «تغذي الصراعات والحروب هذه المشكلات وتفاقمها، ونحن بحاجة إلى السلام في هذه الأوقات».

وشدد على ضرورة تحقيق وقف عاجل لإطلاق النار وإحلال سلام فوري غير مشروط في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بصورة فعالة ودون عوائق.

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود في المجتمعات والمؤسسات والبيئات متعددة الثقافات والإنترنت، مع حماية أسس المجتمعات السلمية والعادلة.

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