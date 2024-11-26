محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل بسبب التعديات

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قرارًا بإقالة رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل، وذلك على خلفية تزايد التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بعد رصد العديد من المخالفات القانونية التي لم تُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة لوقفها وإزالتها.

وشدد المهندس أيمن عطية على التزام المحافظة بمكافحة التعديات بجميع أشكالها، موضحًا أن الحفاظ على المصلحة العامة ومقدرات الدولة يُعد أولوية قصوى. كما وجّه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة إزالة التعديات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة هذه المخالفات وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان حماية أراضي الدولة.

