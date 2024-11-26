السكرتير المساعد ببني سويف يتفقد استعدادات مبادرة سوق اليوم الواحد

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولة تفقدية شملت محطة السادات لإنتاج بيض المائدة وعددًا من منافذ بيع منتجاتها، لمتابعة استعدادات مشروع الدواجن للمشاركة في مبادرة "سوق اليوم الواحد" المزمع تنفيذها يوم الخميس المقبل، ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

شملت الجولة متابعة التزام مركز توزيع البيض بالمحطة بتسليم الحصص اليومية لمنافذ البيع المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم بيع الكرتونة بسعر 147 جنيهًا، وهو أقل من أسعار السوق.

كما تفقد السكرتير العام المساعد منفذي بيع البيض في منطقة الحمرايا شرق النيل وشارع الروضة بمدينة بني سويف، واطمأن على الالتزام بالسعر المعلن وإقبال المواطنين على الشراء، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان توفر المنتج بالسعر المخفض.

كما ناقش السكرتير العام المساعد خلال الجولة تفاصيل مشاركة مشروع الدواجن في مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي ستُقام بميدان المديرية بمدينة بني سويف بمشاركة جهاز الخدمة الوطنية وعدد من السلاسل التجارية، إلى جانب الوحدات الإنتاجية للتعليم والزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسسة حياة كريمة ومشروع الدواجن بالمحافظة. ومن المقرر أن تُطرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: ناصر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، والمهندس هاني عبد الموجود مدير مشروعات الدواجن ، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.