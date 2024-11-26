نجيب ميقاتي: العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي قانون

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي مطالب بالعمل سريعا على وقف العدوان على لبنان وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.



وأضاف ميقاتي أن "العدوان على بيروت وبقية المناطق اللبنانية يؤكد أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي قانون"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تلفزيون إسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الطاقم الوزاري الأمني المصغر يصدق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه، بحسب وكالة معا الإخبارية.