تضامن الغربية: توزيع ملابس جديدة على 300 أسرة أولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنظيم إحدى الجمعيات الخيرية معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء 5 قرى بمركز كفرالزيات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وقالت حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إن تنظيم المعرض جاء بدعم من الجمعية بمحافظة الغربية، تحت إشراف المديرية؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى كفور بلشاى، وكفر القصار، وبنوفر، وأبيج، وعزبة الشوربجي بمركز كفرالزيات.

وأشارت إلى الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.