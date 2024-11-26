مجلس الكنائس العالمي يطالب بتحقيق العدالة والسلام في فلسطين ولبنان

أكد مجلس الكنائس العالمي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على المحاور كافة، مطالبا بتحقيق العدالة والسلام في فلسطين ولبنان وعموم الشرق الأوسط.

وأبدى المجلس في بيان صدر عن لجنته التنفيذية، اليوم الإثنين، قلقه العميق "إزاء الهجمات الإسرائيلية المستمرة والواسعة النطاق على السكان المدنيين والبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولبنان وسوريا".

وأشار المجلس إلى أن "الهجمات العسكرية الإسرائيلية الوحشية والمروعة، أدت لخسارة كارثية في الأرواح، حيث قُتل أكثر من 50 ألف مدني بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والقطاع الصحي والقطاع الإعلامي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والإصابات الخطيرة، وتدمير المرافق الطبية، وحظر المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية"، مطالبا إسرائيل بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتسهيل وصولها.

دعا المجلس، لفرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل "حماية للمدنيين وحفاظا على الأرواح البريئة في غزة ولبنان، ومن أجل منع المزيد من تصعيد العنف".