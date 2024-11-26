وزير لبناني: القرار النهائي في اتفاق وقف إطلاق النار يعود لمجلس الوزراء الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، أنه بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، فإن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن أن يكون وشيكا.

وقال بو حبيب لقناة "راي" التلفزيونية الإيطالية: "من حيث المبدأ، وافق (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، ونحن متفقون كحكومة".

وأضاف الوزير "القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء الإسرائيلي".

وذكرت تقارير إعلامية، أن نتنياهو سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني ​​في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع حزب الله.