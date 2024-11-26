محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج قرعة ترخيص 10 سيارات أجرة بمطوبس

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 10 سيارات أجرة "ميكروباص" بسعة 14 راكبًا بمركز مطوبس.

وقد أجريت القرعة بمشاركة 53 متقدمًا ممن سجلوا طلباتهم بالمركز التكنولوجي بمطوبس في الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأكد المحافظ أن إجراء القرعة بشكل علني يهدف لضمان الشفافية والحيادية الكاملة في عملية الاختيار، مشددًا على أن جميع المتقدمين الذين استوفوا الشروط قد شاركوا دون استبعاد أي شخص. وأشار إلى أن اللجنة العليا المشرفة على القرعة اتبعت الضوابط والمعايير القانونية المنصوص عليها.

وأوضح المحافظ أن القرعة أسفرت عن اختيار 10 فائزين أساسيين و10 آخرين كاحتياطيين، وذلك بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، إلى جانب المتقدمين المستوفين للشروط التي سبق الإعلان عنها.

وأشار المحافظ إلى أن هذا القرار يهدف لدعم خطوط المواصلات ذات الكثافة العالية بالركاب من خلال سيارات جديدة، في خطوة تسعى لحل أزمة النقل بالمحافظة.

ويأتي ذلك بعد توقف دام لأكثر من 20 عامًا عن منح تراخيص جديدة لسيارات الأجرة، في إطار خطة المحافظة لتخفيف الزحام وتحسين الخدمات للمواطنين.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات تأتي على رأس أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.