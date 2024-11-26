رئيس جامعة المنيا يفتتح دوري الجامعة للألعاب الرياضية 2024

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، دوري الجامعة للألعاب الرياضية، تحت شعار «بداية جديدة لجيل جديد من أجل مصر» باستاد الجامعة، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 26 من ديسمبر القادم؛ في مختلف الألعاب الرياضية وبمشاركة طلاب الجامعة الوافدين، والطلاب ذوي الهمم؛ وذلك إثراءً للنشاط الطلابي داخل الجامعة، وإفساح المجال أمام الطلاب للتعبير عن ميولهم ورغباتهم في ممارسة مختلف الأنشطة.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومنسقي الأنشطة، ومديري ورؤساء المكاتب بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والكليات، والاخصائيين، وطلاب الجامعة.

وبدأ الافتتاح بطابور عرض لكليات الجامعة العشرين، تقدمه علم مصر، وعلم جامعة المنيا، وشعار المبادرة الرئاسية "بداية"، كما قدمت كل كلية خلال طابور العرض، بوسترات توضح ما تم تنفيذه من مشروعات قومية أقامتها قيادة الدولة.

في بداية كلمته، أثنى الدكتور فرحات، على كل من ساهم وشارك في إظهار صورة الجامعة المشرفة خلال الافتتاح، بشكل يعكس مدى وعيهم، وانتمائهم لوطنهم، مؤكداً أن الجامعة تسعى في كل الاتجاهات، ولا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط، ولكنها تركز على بناء شخصية أبنائها الطلاب، وتنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لما تحققه من فوائد متعددة تعود بالنفع عليهم بدنياً وعقلياً.

ولفت إلى استراتيجية الجامعة في توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومن ثم تحقيق ما تصبوا إليه البلاد من تسخير وتوظيف قدرات الشباب، وما يتمتعوا به من إمكانيات كامنة، للنهوض بالأوطان.

وقدم كورال الجامعة فقرات فنية، أعقبها عددا من العروض الرياضية، بإشراف عام من الدكتور عمرو سليمان، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد فتحي توني، استاذ الإدارة الرياضية بالكلية، والمشرف على العروض، حيث تضمنت تلك العروض: "عروض خاصة بقسم المنازلات والرياضات الفردية لمختلف ألعاب النزال، تصميم الدكتورة بسمات شمس الدين، رئيس قسم المنازلات، بالإضافة إلى عرض مهارات قتالية لطالبات الفرقة الثالثة، وعرض تعبير حركي، وعروض جماعية متنوعة لطلاب الكلية، شملت الكونغفو، والتايكوندو، والمصارعة، والكارتيه، والجودو، والمبارزة، ورفع الأثقال".