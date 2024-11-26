كورتوا: صلاح يصنع الفارق مع ليفربول

أشاد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بـ محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدا أنه يصنع الفارق مع الريدز، ويجب مراقبته عن كثب في مباراة الفريقين بدوري الأبطال.

قال تيبو كورتوا في تصريحات عبر منصة «ريال مدريد بلاي»:" صلاح لاعب مميز، ويصنع الفارق في ليفربول، إنه جيد للغاية وسيتعين علينا مراقبته عن كثب".

أضاف كورتوا:" ليفربول فريق بمدرب جديد بعد سنوات عديدة مع كلوب، والآن مع سلوت أصبح فريقا ديناميكيا للغاية، وهجوميا بنفس الديناميكية".

أشار:" مع الكثير من الضغط والهجمات، والهجمات المرتدة الجيدة والسرعات العالية في المقدمة، فإن اللعب في آنفيلد ميزة إضافية لليفربول".

أتم كورتوا:" بالتأكيد سيكون لاعبي ليفربول حريصون للغاية أمامنا لأنهم خسروا النهائي في باريس وفي دور الـ16 في عام 2023، سيرغبون في الانتقام، ونأمل في تحقيق الفوز".

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول، غدا الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.