احتواء حريق في المسرح الوطني التشيكي التاريخي دون وقوع إصابات

تمكن رجال الإطفاء من احتواء حريق اندلع يوم الثلاثاء في المسرح الوطني التشيكي التاريخي في العاصمة براغ.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق بدأ في غرفة ملابس يستخدمها عمال النظافة. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بعد نحو ساعة من اندلاعه.

وأظهرت الصور دخانا أسودا يتصاعد من نافذة في الطابق العلوي.

وأضافت إدارة الإطفاء أنها كانت لا تزال تبحث عن أي جمرات مخفية، وقد تم نشر مروحية مزودة بكاميرا حرارية للمساعدة في ذلك.

ووفقا لوكالة الأنباء التشيكية فقد تم إخلاء جميع موظفي المسرح ولم تسجل أي إصابات. كما لم يكن هناك أي جمهور في المبنى في وقت الحادث.

ونظرا للقيمة التاريخية للمسرح الذي يعود للقرن التاسع عشر ويعتبر الأهم في البلاد، تم نشر عدد كبير من رجال الإطفاء وشاحنات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

وأفادت وكالة الأنباء التشيكية بأنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الحريق.

يذكر أن عقب افتتاح المسرح في عام 1881 اندلع حريق به تسبب في تدمير خشبة المسرح وقاعة العرض، وتم إعادة بناء المسرح في غضون عامين باستخدام أموال التأمين والتبرعات التي تم جمعها عبر حملة تمويل جماعي.