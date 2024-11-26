مسئول روسي: ملتزمون بالتعاون مع العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رغبة بلاده في وضع آلية يتم خلالها تطوير العلاقة مع روسيا بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني استقبل اليوم نائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي، والتأكيد على أهمية هذه العلاقات التاريخية.

وأكد نوفاك التزام بلاده بالتعاون مع العراق في ضوء ما تمخّضت عنه زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى موسكو في شهر أكتوبر من العام الماضي، والتفاهمات في إطار مصالح الشعبين.

ويرافق نائب رئيس الوزراء الروسي وفدا ضم وزير الطاقة سيرجي تسيفيليف والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ميخائيل بوجدانوف والنائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين.



