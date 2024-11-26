ما الأسباب التي قد تدفع إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان؟

يجتمع اليوم المجلس الوزاري الإسرائيلي للتصديق على وقف إطلاق النار في لبنان، المقترح من الولايات المتحدة وفرنسا بعد مداولات مع المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.

وقالت صحف اسرائيلية صادرة اليوم إن هناك مجموعة من الأسباب ستدفع اسرائيل للقبول بالاتفاق مع لبنان على وقف اطلاق النار رغم المعارضة الشديدة للتيار المتطرف في حكومة نتيناهو بزعامة وزير الأمن القومي، بن غفير.

وقالت صحيفة اسرائيل اليوم، وفقاً لوزراء إسرائيليون إن هناك أسباب سرية ومعقد دفعت اسرائيل لاختيار اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان رغم عيوبه على حد وصفها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصدر مطلع إن الحاجة لإراحة قوات الاحتياط دفعت نحو اتفاق مع لبنان خاصة وأن إسرائيل كانت ستواجه على الأرجح قرارا من مجلس الأمن بوقف الحرب في لبنان.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق مع لبنان سيمكننا من فصل جبهتي غزة ولبنان وإبقاء حماس وحيدة.

في سياق متصل قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريحات اليوم إن : "التسوية مع لبنان جيدة لإسرائيل والتحرك العسكري يجب أن ينتهي بتحرك سياسي"، مؤكدا ًأنه كان من الصواب التوصل لتسوية مع لبنان قبل 10 أشهر.

ويرى لبيد أن : "ما سيعيد المختطفين من غزة هو صفقة كان من الممكن أن تتم في أبريل وفي يوليو".

لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أكد رفضه للاتفاق قائلا ً في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم : "نضيع فرصة تاريخية لتركيع حزب الله".

وأضاف بن غفير أن : "الحرب في لبنان يجب أن تنتهي عندما نهزم الطرف الآخر".