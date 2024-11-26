سكرتير عام بني سويف يناقش مع مستثمرين مقترحات إنشاء ميناء جاف بكوم أبو راضي

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الأولية وبحث الإجراءات التمهيدية والدراسات والاستقصاءات اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية، ومنطقة حرة في "كوم أبو راضي" بمركز الواسطي، والمزمع تنفيذه ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية العامة المحلية للمحافظة ببني سويف، والتي تضم 6 قطاعات أساسية منها النقل واللوجستيات بجانب الصناعة والسياحة والاتصالات والمشروعات الصغيرة.

جاء ذلك بحضور وفد من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ضم: "المهندس عامر عنتر، الدكتورة فاطمة رشاد، سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وممثلين عن وزارة النقل، وأعضاء المكتب الاستشاري الفني للمشروع، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب المشروعات والمصانع بمناطق بني سويف الصناعية، بجانب الإدارات والجهات التنفيذية ذات الصلة".

وتم استعراض الموقع المخصص والأهداف الاستراتيجية للمشروع الذي يمثل إضافة نوعية في مجال خدمات النقل والتخزين، بما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية.

فيما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من رؤى ومقترحات المستثمرين في جدوى المشروع وعوائده التي ستفتح آفاقا جديدة في كل المجالات الاستثمارية بالمحافظة وغيرها من المحافظات والمناطق الصناعية المجاورة.

فيما تمت مناقشة تساؤلات رجال الأعمال والمستثمرين بشأن آليات التنفيذ وأهداف المشروع، والميزات النسبية له، بهدف استقصاء آراء المستثمرين حول الجدوى الاقتصادية للميناء الجاف، مما يساهم في بناء تصور شامل يضمن نجاح المشروع، وتلبية الاحتياجات اللوجستية بالمناطق الصناعية وبما يخدم عملية الاستثمار بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، ويدعم الاستثمار على المستوى القومي.

وأكد السكرتير العام، توجيهات محافظ بني سويف بتقديم كل أوجه الدعم اللازم للمشروع الذي يعتبر إضافة نوعية للاستثمار بالمحافظة، خاصة مع الدور المحوري لهذه المشروعات الكبرى والنوعية في دعم ملف الاستثمار على المستوى المحلي والقومي، وبما يدعم تنفيذ أهداف ومحاور رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.