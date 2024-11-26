الصين بعد إعلان ترامب: لا رابح في حرب الرسوم الجمركية

ردت الصين على إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها، قائلة إنه لا يوجد رابح في الحروب التجارية.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بنج يو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية، كما أن العالم لن يستفيد من ذلك."

وأضاف ليو أن الصين "مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، ودعم التنمية المستدامة، وجمع الدول معًا لمواجهة التحديات، وتحقيق الازدهار المشترك، وبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية."

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق يوم الاثنين أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الصينية بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، التي شارك في تأسيسها، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بهذا الشأن في أول يوم له في منصبه.

وأضاف: سنفرض على الصين رسوما إضافية بنسبة 10%، فوق أي رسوم أخرى، على جميع منتجاتها التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية" حتى تتوقف المخدرات عن "التدفق إلى بلادنا، خاصة عبر المكسيك".