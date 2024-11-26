مياه القناة تجرى إصلاح الخط الرئيسى المغذي لشرق البحيرات

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أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لمناطق شرق البحيرات فى شرق القناة بالإسماعيلية وإعادة ضخ المياه لها مرة أخري.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة، تلقي غرفة العمليات بلاغا بكسر خط المياه الرئيسى بشرق البحيرات وعليه توجه فريق الصيانة من مهندسى وفنى الشركة وتبين كسر فى خط المياه الرئيسي 500 مم المغذي لشرق البحيرات بشكل مفاجئ وأجريت أعمال الإصلاح في فترة وجيزة وإعادة تشغيل الخدمة للمواطنين.

وأضاف عصمت بالتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات فى حالة وقوع أعطال أو كسور مفاجئة فى الخطوط والشبكات وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة وذلك بفضل التدريب الجيد للتعامل السريع مع تلك الحالات.

وأشاد عصمت بجهود فرق الصيانة فى الانتهاء من أعمال الإصلاح فى مياه الشرب والصرف الصحى خلال وقت قياسى، موضحا أن شركة محافظات القناة تعمل في إطار خطة شاملة لإحلال وتجديد وصيانة كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة.

وتابع عصمت استمرار عقد الدورات التدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمحافظات القناة، لرفع مستوى أداء العاملين مع الطوارئ المختلفة، وإتباع إجراءات السلامة حفاظا على العاملين وتوفير كافة الإمكانيات لبيئة عمل آمنة.