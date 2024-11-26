نفى المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، صحة الأنباء التي تفيد بتسليم الموظفين الفلسطينيين إشعارات تنص على أنهم سيصرفون من وظائفهم خلال 12 شهراً ويجب عليهم البحث عن أعمال بديلة.

وقال أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" - " إن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا"، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك مصادر موثوقة لهذه الادعاءات وليس نشرها دون أي دليل.

وأشار أبو حسنة إلى أن مقر عمليات الأونروا في الضفة الغربية، تحديدًا في الشيخ جراح، لا يزال يعمل بشكل طبيعي، ولم يسلم أي موظف إشعارًا بإنهاء العمل.

وأوضح أن العمليات مستمرة وكل شيء على ما يرام، مؤكدا أن ما يحدث هو نقل الموظفين الدوليين من رئاسة الأونروا في غزة إلى دول أخرى بسبب منع إسرائيل دخولهم، وليس أي تغيير في الوضع في مقر عمليات الأونروا بالضفة الغربية.