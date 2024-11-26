السفير رياض منصور: مشروع القرار المعطل بالفيتو الأمريكي لم يرتق لنسختنا الأولى

شدد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، على سعي فلسطين لإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني دون قيد أو شرط.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها لغة الفصل السابع في مشاريع القرار الفلسطينية، مشيرا إلى أن مشروع القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضده في مجلس الأمن؛ لم يرتق إلى النسخة الأولى من مشروع القرار.

وأوضح أن فلسطين ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة طارئة عاشرة مستأنفة تحت عنوان «متحدون من أجل السلام»؛ لتقديم مشروع قرار «أقوى من مشروع القرار الذي تم تعطيله في مجلس الأمن»؛ بهدف الضغط على إسرائيل من خلال المجتمع الدولي، بعد فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته.

ولفت أن المشروع يهدف إلى المطالبة بوقف تهديد الأمن والسلم الدوليين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ينص أنه «إذا كانت هناك مسائل تهدد الأمن والسلم الدوليين؛ تصبح المهمة الرئيسية لمجلس الأمن هي وقف التهديد على الفور».

وأكد أن استخدام لغة الفصل السابع لأول مرة؛ يمثل نقلة جديدة في مساعي مراكمة الضغوط على الاحتلال لوقف عدوانه.

وأعرب عن ترحيب فلسطين بإمكانية وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا ضرورة وقف إراقة دماء الأشقاء اللبنانيين، آملا في الوقت ذاته أن يفتح ذلك الباب أمام وقف العدوان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.