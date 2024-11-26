فلسطين: محافظ طولكرم يشيد بالدعم الصيني للشعب الفلسطيني

ثمن محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، مواقف جمهورية الصين الشعبية المساندة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الصيني لدى دولة فلسطين، تسنغ جيشن، وممثل وكالة شينخوا، هوانغ زيمين، ضمن زيارة ميدانية شملت مخيمي طولكرم ونور شمس.

وشملت الزيارة تقديم دعم للأطفال بالتنسيق مع مؤسسة محمود عباس، حيث أشاد طقاطقة بالمبادرة الصينية وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

كما استعرض المحافظ احتياجات المحافظة ومشاريعها، مشيراً إلى معاناة السكان نتيجة انتهاكات الاحتلال، بما في ذلك اعتداءات المستعمرين وإغلاق الحواجز وعرقلة حركة العمال والأسواق.

من جهته، أكد السفير تسنغ جيشن، على متانة العلاقات الصينية-الفلسطينية، مشيراً إلى أن الصين كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، ودعمت حق العودة. ولفت إلى أن زيارته لمحافظة طولكرم ومخيميها أتاحت له الاطلاع على واقع الشعب الفلسطيني ومعاناته اليومية.

وفي السياق ذاته، عبرت ميسون القدومي، ممثلة مؤسسة محمود عباس، عن تقديرها للدعم الصيني الذي يسهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أكد أمين سر حركة فتح إقليم طولكرم، إياد جراد، على أهمية العلاقة التاريخية مع الصين ودعمها للقضية الفلسطينية، مشيداً بجهود السفير الصيني، مؤسسة محمود عباس، والمتطوعين، ومبادرات التعاون المشتركة.