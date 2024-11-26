شهدت محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث سادت أجواء باردة مع انتشار كثيف للغيوم التي غطت السماء في معظم أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تحسبا لسقوط أي أمطار.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتشكيل فرق طوارئ بالتوجه ورفع أي تجمعات للمياه في حالة سقوط أمطار.

كما كلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمديريات الخدمية، بالتأكد من جاهزية المعدات الهندسية والفنية ومحطات المياه، والتأكد من الجاهزية الكاملة لها لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه في أوقات الأزمات.

وكان قد أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في بيان له، استعداد الشركة، وجرى تحديد أماكن تجمعات المياه بالمدن ووضعها على خرائط Gis وتسلميها للأفرع التابعة للشركة حتى يتم التحرك إليها فورا كأول خطوة، بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن.

وأكد رئيس الشركة، اتخاذ إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة؛ لاستيعاب كميات مياه الأمطار، والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئه بالشبكات، بالتنسيق مع جميع الجهات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.

وقال: "تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها، وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، ووضع خطة لتطهير بلوعات الأمطار، بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ويتم العمل بها بصفة مستمرة، وتحديد أماكن تمركز المعدات بكل فرع وفقا لخرائط Gis".

وأضاف أنه يتم بصفة دورية التأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والانحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلي، وتنظيم ضخ المياه والمراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة.