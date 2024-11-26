 الصحة اللبنانية: 5 شهداء في غارتين إسرائيليتين - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 7:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الصحة اللبنانية: 5 شهداء في غارتين إسرائيليتين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:10 م

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد اثنين وإصابة 22 آخرين، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على الرشيدية جنوبي لبنان.

وأوضحت الوزارة أن هناك 3 شهداء و10 مصابين جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة بربور بالعاصمة بيروت، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يصعّد الضغط على لبنان قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

وأوضحت أن الجيش يهاجم في لبنان "أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية".

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد قالت إن الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء مبانٍ ببيروت خارج الضاحية الجنوبية للمرة الأولى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك