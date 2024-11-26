الصحة اللبنانية: 5 شهداء في غارتين إسرائيليتين

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد اثنين وإصابة 22 آخرين، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على الرشيدية جنوبي لبنان.



وأوضحت الوزارة أن هناك 3 شهداء و10 مصابين جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة بربور بالعاصمة بيروت، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.



وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يصعّد الضغط على لبنان قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار.



وأوضحت أن الجيش يهاجم في لبنان "أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية".



وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد قالت إن الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء مبانٍ ببيروت خارج الضاحية الجنوبية للمرة الأولى.