حبس صحفي تركي لمدة 4 سنوات لتهديده أردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت محكمة تركية اليوم الأربعاء صحفي تركي بتهمة تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت تقارير، في قضية يعتبرها المنتقدون أنها محاولة لإسكات صوت بارز ضد الحكومة.

وتم الحكم بحبس "فاتح التايلي"، 63 عاما، الصحفي الذي تجتذب برامجه عبر موقع يوتيوب مئات الآلاف من المشاهدات اليومية، لمدة 4 أعوام وشهرين.

وكان قد تم احتجازه في يونيو الماضي، واتهامه بنشر تهديد علنا ضد الرئيس.

ونفى التايلي هذه التهمة، ويعتزم الطعن على إدانته. وقضت المحكمة بأن يبقى قيد الاحتجاز لحين النظر في الطعن، وفقا لما ذكرت صحيفة جمهوريت ووسائل إعلام أخرى.

وقال التايلي اليوم الأربعاء للمحكمة، إن الاتهامات ضده "غريبة ولا داعى لها " بحسب ما ذكرته صحيفة جمهوريت.

ونقلت الصحيفة عنه القول "لماذا يخاف مني الرئيس؟ لست عضوا بأي منظمة، ولست شيئا من هذا القبيل. ولم ألجأ أبدا للعنف".