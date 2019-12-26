أستون فيلا يحقق فوزه الخامس في الدوري بمشاركة تريزيجيه والمحمدي

كسر أستون فيلا سلسلة هزامه المتتالية في الجولات الأربع الأخيرة بالفوز على نورويتش سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في التشكيل الأساسي للفيلانز، حيث لعب المحمدي المباراة كاملة بينما خرج تريزيجيه في الدقيقة 84 ليحل جوتا بدلًا منه.

ويدين الفيلانز بفوزهم في مباراة اليوم، والذي جاء بعد 5 مباريات، للاعبه كونور هوريان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

جدير بالذكر أن فوز اليوم هو الخامس لأستون فيلا من أصل 19 مباراة خاضها الفريق في الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات و11 هزيمة.

بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 18 في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند النقطة 12 في المركز التاسع عشر.