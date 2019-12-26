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الجيش الليبي يكشف عن إحراز تقدمات كبيرة جنوبي طرابلس

الجيش الليبي
الجيش الليبي
طرابلس - أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 4:30 م | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 4:30 م

كشف الجيش الليبي، اليوم الخميس، عن إحراز تقدمات كبيرة ضد المليشيات المسلحة في منطقة الهضبة البدري الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي ـ حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية ـ إن "الجيش تمكن من إحراز تقدمات كبيرة في المعارك بمنطقة الهضبة البدري، مما أسفر عن تقهقر المليشيات وانهيار ما تبقى من دفاعاتها جنوب طرابلس".

وكان سلاح الجو في الجيش الليبي شن غارات جوية على مدينة مصراتة، في وقت سابق اليوم، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش الليبي للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت.

وأفاد المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي بأن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعدادا لدخولها عقب انقضاء المهلة.

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