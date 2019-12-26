 بالفيديو.. رجل مغامر يقطع 3 كيلومترات معلقا في قضبان الحماية الأمامية لسيارة - بوابة الشروق
الخميس 26 ديسمبر 2019 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. رجل مغامر يقطع 3 كيلومترات معلقا في قضبان الحماية الأمامية لسيارة


نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 10:47 ص | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 10:47 ص

تم اتهام رجل أسترالي بجرائم متعددة بما في فيها الإهمال أثناء القيادة، بعد أن قاد سيارته لأكثر من 3 كيلومترات في شوارع سيدني، معلقا رجلا آخر في قضبان الحماية الأمامية للسيارة.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، تم تصوير الحادث بواسطة سائق آخر، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتقبل المغردون تبرير السائق بأنهم كانوا يمرحون في ظهيرة يوم عيد الميلاد، بحسب ما ذكر موقع "smh" الأمريكي.

قالت الشرطة إن سائق إحدى السيارات وكانت "تويوتا كامري"، والبالغ من العمر37 عاما، خرج من سيارته واقترب من السيارة الأخرى وهي "تويوتا لاندكروزر"، وأمسك بقضبان الحماية الأمامية قبل انطلاق السيارة.

وقالت الشرطة إن "الرجل بقي معلقا 3 كيلومترات تقريبا وهو متشبث بالسيارة، ولم يفلت حتى توقفت السيارة على قارعة الطريق".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك