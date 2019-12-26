جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب أدوية بشرية وسجائر وشيش إلكترونية

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تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة سلامة هلالي مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والسجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

وبناء على مذكرة سرية مقدمة من بلال محمد رئيس قسم الأمن الجمركي والنقيب محمد عماد رئيس مباحث قسطل مفادها اعتزام الراكب "هـ . ج . أ" سوداني الجنسية القادم من السودان، تهريب بضائع مخالفة.

وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد عادل وبهاء صلاح ووليد سعدي مأموري الحركة، ومينا ناجي مأمور التعريفة ومحمد محمود بالأمن الجمركي لتفتيش الراكب فتبين وجود 15 شيشة إلكترونية و15 سيجارة إلكترونية و35 بطارية للشيش و85 حقنة EPREX مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 213 ألف جنيه.

وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩.



