عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد ضرب عاصفة قوية للبنان، وتسببها في أضرار مادية كبيرة؛ حيث شهد لبنان منخفضًا جويًا مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات.

واجتاحت السيول العاصمة بيروت وعددًا من المحافظات، وفاضت الطرقات الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة عند المدخل الجنوبي لبيروت في كل من خلدة وطريق المطار، وعند المدخل الشمالي في الضبية.

وأدى التساقط الكثيف للأمطار خلال الليل إلى انهيارات في إحدى المقابر في منطقة السوديكو، وهي مقبرة تاريخية في المدينة، كما تسببت بانهيارات صخرية وترابية، أُغلق على إثرها عدد من الطرق في شمال وجنوب لبنان بشكل جزئي.