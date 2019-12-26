العالم يتابع ظاهرة «الكسوف الحلقى» للشمس

شهدت سماء العديد من دول العالم، اليوم الخميس، ظاهرة فلكية نادرة، تسمى «الكسوف الحلقى للشمس»، وهى تعد أحد أنواع الكسوف الشمسى، وتحدث عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس؛ لتصبح حلقة مفرغة مضيئة تحتضن القمر فى الوسط.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الكسوف الحلقى يأتى بالتزامن مع نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية فى مصر، إن الظاهرة حدثت بالفعل فى بعض الدول حول العالم، مثل الهند وسريلانكا، وفى بلاد العرب مثل، منطقة الهفوف بالسعودية، ورأس روبس بسلطنة عمان، وبعض مدن الإمارات.

وأوضح المعهد أنه خلال الظاهرة سوف يقطع مسار الكسوف على كوكب الأرض ما يقارب من 12.900 كيلومتر، مغطيا مساحة يصل عرضها 118 كيلومترا، وأن أقصى مدة زمنية له ستبلغ 3 دقائق و40 ثانية.

ليغطى القمر ما يقرب من 97% من قرص الشمس خلال ذروة الكسوف، ليظهر فى شكل كسوف جزئى فى بعض البلدان مثل باكستان والهند وسريلانكا وماليزيا والفلبين، مستغرقا منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئى الأولى وحتى نهاية مرحلة الكسوف الجزئى الثانية 5 ساعات و36 دقيقة تقريبا.

قال عصام جودة، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك، إنه يمكن رصد الظاهرة فى مصر فى نهاية الكسوف الجزئى بعد شروق الشمس من الحدود الشرقية على ساحل البحر الأحمر فى منطقة رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفى سانت كاترين لمدة 6 دقائق، وفى مدينة الغردقة لمدة 7 دقائق، وفى شرم الشيخ ودهب وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفى مدينة القصير لمدة 12 دقيقة، كما ستكون أطول مدة للرصد فى منطقة حلايب لمدة 27 دقيقة، وفقا لقناة العربية.

وأوضح جودة أن عملية الرصد لهذه الظاهرة يجب أن تتم بتجهيزات محددة منها ارتداء نظارات واقية؛ حرصا على سلامة العين، بسبب خطورة التعرض المباشر لضوء الشمس الذى قد يسبب ضررا للعين.

وأحدثت ظاهرة الكسوف الحلقى للشمس مناظر بديعة، ظهرت من خلال ازدواج ظلال الأشجار والأشياء خلال الكسوف، كما ظهرت أيضا ظلال الشمس على الأرض فى هيئة هلالات متكررة، فى ظاهرة فلكية مبهرة.

ويعتبر الكسوف الحلقى للشمس نوعا من أنواع الكسوف الشمسى، الذى يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة بالتقريب، والقمر فى المنتصف، وتناسب هذه الظاهرة موعد ولادة القمر الجديد عندما يكون فى طور المحاق، خلال مطلع الشهر القمرى الجديد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول العالم، مقاطع فيديو مصورة خلال الكسوف الحلقى للشمس، فى الدول التى شهدت الظاهرة فجر يوم الخميس، مثل السعودية والإمارات.