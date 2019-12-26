السجن 5 أعوام لـ5 أشخاص لإدانتهم بتزوير محررا رسميا في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، اليوم الخميس، 5 أشخاص، بالسجن 5 أعوام؛ لاتهامهم بتزوير محرر رسمي، وذلك في القضية رقم 596 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارا من رئيس قسم مباحث الأموال العامة، يفيد قيام المقضي بحقهم بتزوير محرر رسمي توكيل عام وتم ضبطهم لدى تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

كشفت تحريات المباحث قيام كل من: "م.م.ع"، و"ال.خ.ع"، و"ح.ال.م"، و"ف.ح.ف"، و"ي.ش.ع"، بالاشتراك معًا في تزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل رسمي عام برقم 2102 لسنة 2018 منسوب لمكتب توثيق ثانٍ المنتزه، لاستخدامه في بيع محل تجاري كائن في شارع خالد ابن الوليد، منطقة ميامي، على غير الحقيقة.

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليهم، وتحريز المضبوطات، وعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود شعلة، وأمانة سر، محمد عثمان.