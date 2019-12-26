رئيس الوزراء يبدأ سلسلة لقاءات مع الكتّاب والصحفيين



مدبولي: الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام.. والاستماع للآراء والأفكار التي يطرحها الكتاب حول القضايا المختلفة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، حوارا مفتوحا مع عددٍ من الكتاب والصحفيين في مقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك في بداية سلسلة لقاءات يعتزم عقدها خلال الفترة المقبلة؛ للاستماع لكافة الآراء والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون بشأن القضايا المجتمعية المثارة حاليا، واستعراض كافة الجهود التي تبذلها الحكومة بشأنها، وجهودها نحو دفع دفة العمل بجميع قطاعات الدولة،وذلك في إطار حرص الحكومة على التواصل مع وسائل الإعلام على اختلاف توجهاتها.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء فتأتي هذه اللقاءات، في إطار رغبة الحكومة في التواصل المستمر مع ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع الرأي وإجراء حوارات معهم بكل شفافية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم في إطار ترسيخ الدولة لمبدأ حرية الرأي والتعبير، كما تأتي هذه اللقاءات تنفيذاً لسعي الدولة لإجراء حوار مجتمعي موضوعي قائم على تبادل الرؤى بين المسئولين وممثلي كافة الاتجاهات ومنها وسائل الإعلام بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به الإعلام، والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون، وهو ما تضعه الحكومة نُصب أعينها، مؤكدا أن الإعلام له دور كبير في نقل الصورة الصحيحة للرأي العام حول التحديات التي تواجه الدولة، وما تقوم به الحكومة من إجراءات حيالها، وذلك بموضوعية وحيادية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة كانت حريصة، طوال الفترة الماضية، على الاستجابة السريعة لكل ما يثار بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من آراء، وكذا ما يتعلق بشكاوى المواطنين، إلى جانب تفنيد ما يثار من شائعات من خلال الرد الفوري عليها.

وخلال لقائه مع الكتاب والصحفيين، شرح رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منذ تكليفها بالمسئولية، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض بأداء كافة قطاعات الدولة جنباً إلى جنب، والتي أسهمت في رفع معدل النمو بشكل ملحوظ، خلال الفترة الماضية، وأشادت به المؤسسات الدولية.

وأوضح مدبولي، خلال لقائه بالكتاب والصحفيين، جهود الدولة نحو تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، وكذا جهودها نحو ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، للارتقاء بها، ضمن خطة التحول الرقمي ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء بدأ منذ فترة سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب عن مختلف المحافظات.



