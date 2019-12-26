رئيس وزراء باكستان: مستعدون لمواجهة الهند إذا شنت هجوما بكشمير

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن قائد الجيش الجنرال "قمر جاويد باخوا" طمأنه بأن الجيش الباكستاني مستعد لمواجهة الهند، في حال شنها هجوما على الجانب الباكستاني من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين والمعروف باسم "ازاد جامو وكشمير".

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس، أن "خان" هاجم نظيره الهندي "ناريندرا مودي" بسبب قانون الجنسية المثير للجدل، والذي أثار تظاهرات واسعة في الهند.. معربًا عن اعتقاده بأن الهند قد تستغل تلك التظاهرات لتنفيذ أمر ما في (ازاد جامو وكشمير).

وأضاف رئيس الوزراء أنه أخبر الجنرال "باخوا" بهذا الشأن، وطمأنه قائلًا: "إن الجيش الباكستاني مستعد للهند".

يُذكر أن التوترات تصاعدت بين باكستان والهند مؤخرًا بعد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به ولاية جامو وكشمير (الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين)، وهو الوضع الذي تمتعت به الولاية على مدى 7 عقود.