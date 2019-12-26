التحالف العربي يحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف في صعدة اليمنية لـ«تقييم الحوادث»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس، إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف التي وقعت في منطقة "صعده" اليمنية أول أمس الثلاثاء لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان اليوم، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم 24 من الشهر الجاري، مشيرا الى أن "كامل الوثائق المتعلقة بالحادث أحيلت للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وأكد المالكي "التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كل الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية".

وكان موقع "26 سبتمبر" التابع للجيش اليمني أعلن أمس أن طيران التحالف استهدف بغارات تجمعات للحوثيين في مديرية كتاف شرق صعدة، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصرهم، وجرح آخرين (لم يحدد عددهم).

وتقود السعودية والإمارات منذ 2015 تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.