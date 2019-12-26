التضامن الاجتماعي: ما يميز معرض «ديارنا» أنه صديق لذوي الإعاقة والبيئة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعزز التمكين الاقتصادي وتشجع العارضين وأصحاب الحرف التراثية والطبيعية والبيئية في المشاركة بالمعارض الثابتة أو معرض «ديارنا».

وأضافت في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن ما يميز معرض «ديارنا» الإتاحة، وأنه صديق للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى وجود مترجم إشارة للمشاركين والعارضين، وتوفير كراسي متحركة لأصحاب الإعاقة الحركية وكبار السن، إضافة إلى المساعدة على تسويق منتجاتهم.

وتوجهت بالتحية لذوي الإعاقة المشاركين في المعرض، البالغ عددهم أكثر من 30 عارضًا، مشيدة بتخطيهم لكل العواقب التي واجهوها وتفجيرهم للطاقات الكامنة.

ولفتت إلى أن ما يميز المعرض أنه صديق للبيئة، وعدم الاقتصار على عرض صناعات بيئية وحرفية وتراثية مصنوعة من منتجات بيئية حفاظًا على الاستدامة، وإنما تمتد لتشمل الحقائب التي يحصل فيها المشتري على المنتجات، موضحة: «الحقائب مصنوعة من أقمشة طبيعية يُعاد استخدامها بما يساهم في التقليل من استخدام البلاستيك وجعله أكثر صديق للبيئة».

وذكرت أن شروط الالتحاق بالمعرض؛ تخطي العارض 18 عامًا، باستثناء الأفراد ذوي الإعاقة إذا كان لديهم بعض المنتجات البسيطة فإنه غير ملتزم بمعرفة القراءة والكتابة، والحصول على تدريب كافي، فضلًا عن أن يكون المنتج صديقًا للبيئة واختباره من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى تشجيع الوزارة بقدر الإمكان أن يُشغل العارض أكثر من أسرة من الأسر المنتجة معه، مردفة: «كلما زادت الأسر المنتجة، كلما كانت فرصته أعلى، يوظف أيادي كثيرة ويفيد كثير من الأسر».

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها محمد سلطان محافظ الفيوم، اليوم الخميس، معرض «ديارنا» للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة.

ويستمر المعرض حتى 15 يناير وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية.