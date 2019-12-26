وزير الخارجية السعودي: توافق في الرؤى بين المملكة وباكستان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن الروابط الوثيقة التي تجمع القيادتين والشعبين السعودي والباكستاني، جعلت من العلاقة الثنائية بينهما نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا الأمة، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين.

وقال الوزير السعودي ، الذي يزور اسلام اباد حاليا، وفقاً لحساب وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "شرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد، لشعب وحكومة باكستان، خلال لقائي رئيس الوزراء الباكستاني".

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم ، فإن الجانبين استعرضا خلال الاستقبال "العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة وباكستان، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بتعزيز المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، معربًا عن شكره للحكومة السعودية على دعم موقف باكستان حول قضية كشمير العالقة بين باكستان والهند.

ووصل وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد في وقت سابق اليوم لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية مع القيادة الباكستانية.