باحث: الرغبة في السفر لدى الألمان لم تتأثر رغم الخوف من تغير المناخ



صرح باحث ألماني في علم المستقبل بأنه يرى أن الخوف من تغير المناخ لن يدفع الألمان لتغييرات أساسية في سلوكهم في العام الجديد أيضا.

واستند الباحث هورست أوباشوفسكي(78 عاما) في ذلك إلى نتائج استطلاع تم إجراؤه بالتعاون مع معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي، أيد فيه 49 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع عبارة أن الرغبة في السفر سوف تستمر في العام الجديد على الرغم من أزمة المناخ والإجراءات السياسية المتعلقة بالمناخ.

وأضاف أوباشوفيسكي أن هذه النسبة فاجأته بصفته كان باحثا لأعوام طويلة في السفر، وقال إنه كان متوقعا أن 20 إلى 25 بالمئة فقط يؤيدون ذلك، وقال: "حتى الآن ليس هناك إشارات لأي تغيير في السلوك".

وأشار الباحث الألماني المخضرم إلى أن السياحة تحقق أرقاما قياسية جديدة، سواء الرحلات البحرية أو السفر جوا.

وأضاف أوباشوفيسكي أن الأمر كان مختلفا قبل عشرة أعوام تقريبا بعد الأزمة المالية في عام 2008، وأوضح أن الرغبة في السفر انخفضت آنذاك؛ لأن الألمان كانت لديهم مخاوف تتعلق بنفقاتهم المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع الذي أجراه معهد "إبسوس" بالتعاون مع أوباشوفيسكي في الفترة بين 11 و20 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، شمل ألف شخص تزيد أعمارهم على 14 عاما.