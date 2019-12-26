مقتل 11 جنديا في هجوم إرهابي آخر في بوركينافاسو

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(د ب أ)

قتل 11 جنديا على الأقل في هجوم إرهابي آخر في بوركينافاسو، حسبما أفادت إذاعة "راديو أوميجا" الأربعاء.

وأفادت الإذاعة بأن دورية تابعة للجيش في منطقة الساحل تعرضت لكمين الأربعاء. وقتل خمسة على الأقل من المهاجمين في تبادل لإطلاق النار.

ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل نحو 100 شخص في أعمال عدائية بشمال البلاد. وقتل ما إجماليه 35 مدنيا وسبعة جنود بعد هجوم وتبادل لإطلاق النار في شمال البلاد صباح الثلاثاء، بينما قال الجيش إنه قام بـ "تحييد" 80 مهاجما.

وتشهد بوركينافاسو معارك منذ أن قرر المسلحون في مالي تحويل تركيزهم إليها بسبب الضغوط من القوات الخاصة الفرنسية.

وتسببت سرعة انتشارهم في أسوأ أزمة إنسانية في بوركينافاسو، بينما لقي مئات الأشخاص حتفهم في هجمات نفذها مسلحون وهربوا على متن دراجات نارية.

وقالت حكومة بوركينافاسو في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستزيد الإنفاق على الدفاع والأمن لمواجهة تلك الهجمات.